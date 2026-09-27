欧盟宣布将拨款7亿1000万欧元（约10亿3000万新元），援助受危机、自然灾害或战争冲突影响的人民，其中大部分资金将流向非洲。

法新社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩星期六（9月26日）宣布这项援助拨款。

冯德莱恩在提交给联合国大会的一份声明中说，冲突、极端天气和生活成本上涨，正在干扰全球许多人的生活，并称希望通过这份援助方案，为整个非洲流离失所的群体，以及接收他们的社区提供支持。

根据声明，欧盟将向撒哈拉以南的非洲地区投入3亿8000万欧元，用于保护弱势移民、支持自愿回国与融入社会、加强移民治理，以及应对被迫流离失所问题。此外，欧盟还将投入2亿5200万欧元，用于帮助遭受冲突、被迫流离失所，以及遭受流行病和自然灾害影响的社区。

这笔资金的援助对象包括撒哈拉以南非洲、巴勒斯坦领土和黎巴嫩的民众，同时也将用于帮助乌克兰为即将到来的冬季做好准备。

其余较小额度的资金将用于促进局势动荡的大湖（Great Lakes）地区的稳定，并帮助刚果（金）抗击伊波拉疫情等。