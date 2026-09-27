欧盟拨逾10亿新元 援助受危机和天灾影响社群
6月30日，一位带着自己全部家当的津巴布韦移民在南非开普敦内政部办公室外。当天是当地反移民团体要求所有无证移民离境的非官方截止日期。 （路透社）
欧盟宣布将拨款7亿1000万欧元（约10亿3000万新元），援助受危机、自然灾害或战争冲突影响的人民，其中大部分资金将流向非洲。
法新社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩星期六（9月26日）宣布这项援助拨款。
冯德莱恩在提交给联合国大会的一份声明中说，冲突、极端天气和生活成本上涨，正在干扰全球许多人的生活，并称希望通过这份援助方案，为整个非洲流离失所的群体，以及接收他们的社区提供支持。
根据声明，欧盟将向撒哈拉以南的非洲地区投入3亿8000万欧元，用于保护弱势移民、支持自愿回国与融入社会、加强移民治理，以及应对被迫流离失所问题。此外，欧盟还将投入2亿5200万欧元，用于帮助遭受冲突、被迫流离失所，以及遭受流行病和自然灾害影响的社区。
这笔资金的援助对象包括撒哈拉以南非洲、巴勒斯坦领土和黎巴嫩的民众，同时也将用于帮助乌克兰为即将到来的冬季做好准备。
其余较小额度的资金将用于促进局势动荡的大湖（Great Lakes）地区的稳定，并帮助刚果（金）抗击伊波拉疫情等。