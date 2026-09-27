在这个周末，一股强劲的东北风暴袭击了从华盛顿到缅因州的美国东海岸地区，导致超过400趟航班被取消，一度有超过10万户家庭和企业失去电力供应。

路透社报道，航班追踪网站FlightAware数据显示，截至美东时间星期六（9月26日）晚上9时50分（新加坡时间27日早上9时50分），美国各大机场当天共有445趟起降航班被取消，另有3016趟航班延误。

电力中断追踪网站PowerOutage.com的数据则显示，截至美东时间星期六晚上9时30分左右，康涅狄格州、纽约州、马萨诸塞州、新泽西州、罗得岛州和宾夕法尼亚州六地，仍有超过7万3000户家庭和商户处于断电状态。

其中，灾情较重的纽约州和康涅狄格州各有2万多户断电。而在当天较早时，纽约、新泽西、康涅狄格和宾夕法尼亚四州的断电总数曾突破10万户。

美国国家气象局警告，这股强劲的东北风暴将给中大西洋和新英格兰地区带来沿海洪涝、离岸流、强阵风和暴雨，恶劣天气预计将持续到星期一（28日）。

纽约州和新泽西州州长已于星期五（25日）宣布，包括纽约市在内的预计受灾最严重地区进入紧急状态。康涅狄格州州长也已启动紧急行动中心，全力应对灾情。

新泽西新闻网（NJ.com）报道，新泽西州多地星期六发生洪涝，其中泽西海岸（Jersey Shore）部分社区的居民已开始自愿撤离。

受恶劣天气影响，多场计划在本周末举办的演唱会和文化活动也被取消，包括纽约的“Global Citizen”和“All Things Go”音乐节，马里兰州举行的“Oceans Calling”音乐节，以及在波士顿举办的Ed Sheeran（红发艾德）演唱会等。

东北风暴全年均可能发生，但以秋季至初春期间最为频繁，且通常伴随着暴风雨、暴雪以及强阵风。

今年较早时，另一场猛烈袭击美国东北部的东北风暴也曾导致数百趟航班受阻，并造成数千户家庭和商家断电。