由于长期降雨量偏低，印度最富裕的马哈拉施特拉邦高达四分之三的地区已陷入干旱状态。

法新社报道，马哈拉施特拉邦（Maharashtra）政府星期六（9月26日）宣布，全邦已有74%的地区出现干旱。

马哈拉施特拉邦首席部长法德纳维斯（Devendra Fadnavis）表示，政府在危机期间将“坚定地做农民兄弟的后盾”。他的办公室发表声明说，政府将对农作物受灾情况进行评估，确保农民、农场工人和农村家庭能够及时获得必要的援助。

在此之前，印度国家气象局预测，由于今年的年度季风雨季降雨量不足，恐将严重威胁当地农民的生计。气象局指出，今年异常强劲的厄尔尼诺气候现象导致了异常的降雨模式。

位于印度西部的马哈拉施特拉邦拥有1亿3000万人口，是印度主要的农业邦，盛产棉花、大豆、甘蔗和豆类。马哈拉施特拉邦首府孟买则是印度的金融和商业中心。

由于许多农民完全依赖每年6月至9月的季风雨水灌溉，农作物一旦因干旱歉收，整个家庭就极易陷入财务危机。

降雨不足的影响也波及印度南部，卡纳塔克邦（Karnataka）此前也已宣布为干旱灾区的农民提供援助。