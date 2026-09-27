在海湾地区局势日益紧张之际，沙特阿拉伯首都利雅得的学校宣布改为线上教学一周，让不少家长感到错愕。

法新社报道，利雅得多所学校星期天（9月27日）陆续通知家长，从星期一（28日）起进行线上教学一周。

法新社看到两所学校的电邮中写道：“我们刚接获沙特当局通知，所有学校本周必须关闭。”

一名不愿具名的利雅得家长说：“当一个决定影响到整个学校社区整整一周时，家长理应获得清晰的沟通和透明的解释，了解背后的真正原因。”

另一名住在利雅得的黎巴嫩籍侨民也说：“这是最后一分钟做出的决定，我们完全不知道发生了什么事。”

沙特官方并未给出关闭学校的具体原因，但目前海湾地区局势高度紧张之际，也门胡塞武装几乎每天都向沙特发动袭击。

在宣布停课的前一天，由沙特领导的对抗也门胡塞武装多国联军称，他们拦截了数架瞄准沙特领土的无人机和弹道导弹。

自今年7月敌对行动重燃、打破维持数年的停火协议并将也门卷入更大规模的中东战争以来，胡塞武装发动了一系列不断升级的袭击。联合国安全理事会此前已谴责胡塞武装对沙特不断升级的袭击，并指出这些袭击造成了包括妇女和儿童在内的平民受伤。