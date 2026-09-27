南非本周末发生两起大规模枪击事件，共造成27人死亡，26人受伤。

综合法新社和路透社报道，第一起枪击事件发生在最大城市约翰内斯堡西南部豪登省的韦德拉（Wedela）镇区。

当地时间星期六（9月26日）晚上9时30分左右（新加坡时间27日凌晨3时30分左右），手持AK-47自动步枪和手枪的枪手闯入一家小酒馆。他们先是向在酒馆外喝酒的顾客开枪扫射，随后冲进酒馆内部继续开火。

南非警方在社交平台X上发表声明说，这起袭击导致17人死亡，包括13名男性和四名女性，另有15人因枪伤被送往医疗机构抢救。

目前尚不清楚枪手的作案动机，警方已展开大搜捕行动，但暂未逮捕任何嫌犯。

几小时后的星期天凌晨1时46分左右，数名枪手闯入位于开普敦市郊勒万德莱（Lwandle）镇区的一家娱乐场所，并向场内的顾客无差别开枪射击。

这起袭击造成10人死亡、11人受伤。警方指出，其中五名受害者当场死亡，其余死者则在送医后宣告不治。

南非枪支暴力高发，每年发生约20万至30万起涉枪犯罪案件，关联谋杀、绑架、抢劫、帮派火拼等。