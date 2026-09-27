OpenAI的人工智能（AI）智能体未经授权进入澳大利亚政府的卫生数据网站后，澳洲参议院AI调查委员会宣布，将传召OpenAI掌舵人奥尔特曼（Sam Altman）和主要竞争对手Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）出席听证会。

路透社报道，澳洲参议院AI调查委员会主席、澳大利亚绿党参议员汉森-扬（Sarah Hanson-Young）的发言人说，委员会已向奥尔特曼和阿莫代伊发送书面传召要求，邀请他们出席10月1日在首都堪培拉举行的公开听证会。

汉森-扬在声明中说：“关于OpenAI入侵澳洲政府网站一事，奥尔特曼有严肃的问题需要回答。”

她强调，奥尔特曼和阿莫代伊“必须站出来，接受参议院的质询，并就该行业有效且持久的监管应该呈现何种面貌，展开坦诚的对话”。

目前两家公司暂时还未回复媒体置评请求。

今年6月，OpenAI的智能体未经授权进入澳洲政府的卫生数据网站，而公司通报迟缓，遭到澳澳洲总理阿尔巴尼斯的强烈谴责。这也是发生在美国境外、最受瞩目的人工智能代理入侵外部系统事件之一。

OpenAI说，公司直到8月份才得知这一泄露事件，而这也只是澳洲政府网站至少四次遭到入侵的其中一次。OpenAI坚称，这起事件并非故意，也未危及任何个人隐私信息。

科技政策专家指出，这起事件可能会促使阿尔巴尼斯领导的工党政府，收紧准备在2027年出台的AI监管法律。这也可能让本就因澳洲计划禁止青少年使用社交媒体而面临考验的澳美关系，进一步承受压力。

参议院AI调查委员会正在负责评估AI和数据中心对澳洲社区、行业、水资源和能源的潜在影响。这也是澳洲地方和联邦政府针对AI展开的数项调查之一。