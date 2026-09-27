印度北部和邻国尼泊尔近日遭暴雨及风暴袭击，引发洪水和山体滑坡，至少19人死亡，另有10名工人遭雪崩掩埋后失踪。

路透社报道，印度北方邦政府星期六（9月26日）发声明说，过去48小时共有15人死亡、五人受伤，另有117所房屋受损。全邦63个地区受到暴雨影响，截至星期六的24小时降雨量更达到正常水平的19倍。

尼泊尔巴格隆县（Baglung）西希科拉村发生山体滑坡，一栋民宅遭掩埋，四人包括三名儿童和一名女子在睡梦中丧命。

另外，北部马南县（Manang）海拔7126米的希姆隆峰（Himlung Himal）大本营遭雪崩掩埋，10名为登山客搭建帐篷的尼泊尔工人失踪。事发时，外国登山客尚未抵达营地。

尼泊尔当局警告，全国77个县中有49个可能发生突发洪水，超过半数地区面对较高洪灾或突发洪水风险。

尼泊尔能源、水资源和灌溉部长施雷斯塔说，拉胡甘加河（Rahuganga River）洪水损坏一座40兆瓦水电站的设施及输电塔，当局已派技术团队评估损失并展开修复。

洪水和山体滑坡也破坏光纤及电力供应，导致尼泊尔部分地区电信服务受影响。

尼泊尔上月才发生严重泥石流，造成超过1450人死亡，仍有数千人失踪。国家减灾及管理局说，上次受灾严重的拉苏瓦（Rasuwa）和努瓦科特（Nuwakot）目前虽须保持警惕，但暂不属于高风险地区。