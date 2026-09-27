（华盛顿综合电）距离美国11月3日中期选举还有六个多星期，美国媒体称，选民对总统特朗普的严重不满宛如一股汹涌暗流，正将全美各地的共和党候选人拖入险境，并且对此前共和党认为稳操胜券的席位产生严重威胁，几个传统红州都面临摇摆风险。

美国新闻网站Axios星期六（9月26日）报道，共和党原本就不容乐观的选情在最近一周接近崩盘，几乎方方面面都面对严峻压力。民众对特朗普的不支持率已高达60.4%，创下他两届任期内的最差纪录。

最令共和党担忧的是，在11月3日之前，战争结束、通胀降温、利率下调、消费者信心回升以及经济乐观情绪高涨的可能性，都几乎为零。

一名为全美多场联邦级选举提供咨询的共和党高层人士直言：“各项数据简直烂透了。现在的形势看起来比2018年还要糟糕。特朗普的处境正滑向小布什2006年时的水平。”

各种不利情况使共和党在参议院争夺战中连遭逆风。共和党已无望拿下北卡罗来纳州和佐治亚州，曾经的共和党铁票仓得克萨斯州如今也选情胶着，佛罗里达州紧随其后，阿拉斯加州也不乐观；缅因州的选情同样充满变数，只有密歇根州仍留有一线希望。

负责参议院共和党竞选事务的机构急切呼吁捐款人再提供890万美元（约1137万新元），以期保住阿拉斯加、艾奥瓦和俄亥俄这三个州的参议院席位。

对民主党而言，想要在选区划分有利于共和党的情况下翻转四个共和党控制的席位，从而夺取参议院控制权，曾经希望渺茫。可如今，这个前景似乎越来越有可能实现。

此外，众议院选战中，民主党只须净增三个席位，即可赢得控制权。美国专攻选举新闻的智库库克政治报告（Cook Political Report）星期五（25日）更新对15场众议院选战的预测，结果更偏向于民主党。

共和党人现在不得不深入“深红”选区进行防守。众议院共和党籍多数党领袖斯卡利斯告诉Axios，共和党或许能拿下225个众议院席位。这个预测仅比获得多数席位所需的218席门槛略高七席。

对经济问题轻描淡写 共和党将好牌拱手让人

美国有线电视新闻网（CNN）的最新民调显示，多达68%的登记选民认为，经济议题对于自己的投票至关重要。这个比重在通常情况下都低于50%。

然而，共和党当前的竞选重点并未集中在经济问题，反而像特朗普一样转移重点，大力宣传犯罪、性别和移民政策，但选民对种策略反应冷淡。这相当于将共和党历来擅长的经济牌，拱手让与对手民主党，后者目前在经济方面的支持率领先七个百分点。

库克政治报告创始人兼资深选举分析师库克（Charlie Cook）说：“虽然许多人早就预测民主党将迎来一场‘蓝色浪潮’式的选举胜利，但我更倾向于将它视为一股‘红色暗流’，它会把许多共和党人卷入深渊，并大幅缩小党内其他许多候选人的优势。”