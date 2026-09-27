（北卡罗来纳讯）美国北卡罗来纳大学教堂山分校对超过2300名初中生进行的调查发现，使用人工智能（AI）与更高的社交焦虑及抑郁症状相关联；学生使用AI的频率越高，他们的焦虑感和孤独感就越强。

《华尔街日报》报道，报告作者之一、北卡罗来纳大学温斯顿科技与大脑发育中心联合主任普林斯坦说：“每个教室里有两到四个孩子说，相比与同龄人互动，他们更喜欢与聊天机器人互动。”

他认为，这对年轻一代而言是一个相当严峻的问题，当青少年用聊天机器人取代人际交往时，他们便错失了培养终身所需人际交往能力的重要学习机会。

在调查中，每五名学生中就有一人说，他们使用AI寻求情感上的亲密陪伴。根据报告，越热衷于与聊天机器人交朋友的学生，更有可能在随后表示孤独感更为强烈。

12岁的玛德琳向母亲米列娃坦言，因为寂寞而与聊天机器人交朋友。她把每天仅有的半小时iPad使用时限全都用来和聊天机器人对话。她甚至还拒绝朋友们的FaceTime通话邀请，选择与虚拟朋友聊天。

米列娃说：“我没意识到她原来那么孤独，她是在从中寻求认同感。她说那个聊天机器人懂她，也赞同她的观点。”

米列娃已停止让女儿上网，并设法安排女儿多和朋友面对面聚会，充实闲暇时光。让这名母亲感到害怕的是，要不是女儿坦白交代，她竟然对女儿的聊天内容一无所知。

她说：“这些孩子要跟聊天机器人聊多久，才会触发警报？”