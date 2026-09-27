英国首相伯纳姆星期天（9月27日）承诺，将在下届大选中提出改革英国社会护理制度，计划让民众在使用相关服务时无需直接付费，费用则由全社会共同承担。

伯纳姆接受英国广播公司访问时说，他将在执政工党年度党大会期间，阐述社会护理改革计划。由于父亲本月初在疗养院去世，这项议题对他而言格外切身。

他说：“我要在这个问题上发挥领导作用……我不会回避困难的问题。我会揭开这块创可贴，因为总得有人这么做。”

伯纳姆说，他会在下届大选向公众公布有关方案，并坦言有关计划可能令部分人感到困难或不受欢迎。英国预计最迟2029年中旬举行下届大选。

英国历届政府多次尝试改革社会护理制度但未能成功。现行制度下，部分入住护理院的人须出售房产或负债，以支付高昂的护理费用。

伯纳姆没有说明改革的具体筹资方式。把改革延后至下届大选，也让财长希利在10月28日公布预算案前有更多调整财政政策的空间。

伯纳姆说，他希望首先减轻民众生活费压力，并称自己出任首相是为了“结束英国自脱欧以来长达十年的停滞与分裂”。