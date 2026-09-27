（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普公开拒绝了伊朗有关重开霍尔木兹海峡的方案，但未透露是否打算在11月中期选举后恢复轰炸行动。德黑兰则坚持，重开海峡的条件绝不妥协，强调外交是解决冲突的唯一途径。

特朗普星期六（9月26日）在白宫向媒体证实，已回绝伊朗提案。他称：“他们想达成一项立即开放霍尔木兹海峡的协议，因为他们也正在蒙受惨重损失。他们想达成协议，这也很好，我也爱达成协议。”

他说，美国在霍尔木兹海峡实施的海上封锁，正给伊朗带来日益沉重的经济压力。面对媒体提问会否在中期选举后恢复轰炸伊朗，他拒绝置评。

伊朗此前通过调解方向美国提出重开霍尔木兹海峡的方案，条件包括在各战线全面停火、美国解除对伊朗港口的封锁、解冻伊朗资金等。

《华尔街日报》星期五（25日）引述匿名美国官员报道，特朗普拒绝了这一方案，并可能在中期选举后恢复对伊朗的军事打击。

伊朗外交部长阿拉格齐星期天说，伊朗已看到特朗普的初步反应，但仍在等待调解方转达美方的最终意见。他强调：“我们的条件明确，任何重开霍尔木兹海峡的行动都以满足这些条件为前提。我们绝不退让。”

阿拉格齐说，当前僵局唯有通过外交谈判才能打破，“我们从未关闭外交和谈判的大门，但也从未放弃我们的权利”。

伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米同日强调，霍尔木兹海峡关乎伊朗的尊严与荣誉，在人民权利被剥夺之际，伊朗不会允许敌人使用这个关键的物流咽喉。他表明：“如果伊朗不能进行贸易，无法生存，那么谁也别想进行贸易或生存。”

哈塔米形容，与美国的战争已进入“关键且决定性”阶段，伊朗已为美国可能恢复军事行动做好准备。他还向地区国家喊话说：“你们都看到了，同美国合作不会带来安全……只有驱逐美国和犹太复国主义政权（以色列），地区才能实现安全——而这一天已经不远。”

沙特促加强维护航行自由

沙特阿拉伯星期六警告，任何试图封锁中东航道的行为都会威胁全球能源安全，力促国际社会加大行动力度来维护航行自由。

沙特外长费萨尔当天向联合国大会发言时强调，确保所有国际水道航行安全，尤其霍尔木兹海峡、曼德海峡、红海与亚丁湾，至关重要。沙特反对任何一方把这些关键航道用作施压、威胁或损害各国利益的工具。

费萨尔说，霍尔木兹海峡必须恢复到2月28日战争爆发前的状态，不得收取任何费用或实施限制。

据法新社报道，沙特当局星期天发电邮通知利雅得各地家长，当地学校将关闭一周，期间改为远程授课。电邮未说明具体原因，但近期波斯湾地区紧张局势加剧，也门胡塞武装几乎每天都对沙特发动袭击。

另据伊朗媒体星期天报道，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡扣押一艘进行间谍活动的美国雷穆斯600无人潜航器，伊朗专家正提取其中的数据。

美国积极游说各国 经济孤立伊朗初见成效

美国财长贝森特星期六在社媒平台X上说，他已向世界各地派遣特使，游说各国政府配合美国对伊朗银行和航空业的制裁措施，从而在经济上孤立伊朗；这些努力正取得成效。

据《华尔街日报》报道，美国财政部已同50多个国家磋商。贝森特说，土耳其和阿曼已停飞伊朗马汉航空的入境航班，阿联酋则停飞所有伊朗航空公司的航班。阿联酋和土耳其主要商业银行也停止与伊朗的交易。

他称，随着伊朗里亚尔汇率跌至新低，伊朗领导层被迫承认战争带来的经济损失。