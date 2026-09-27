（首尔讯）《华尔街日报》报道，朝鲜已开始演练结合无人系统与常规武器的蜂群攻击战术，这种战术已在乌克兰和中东地区投入使用。朝鲜此举可能对美国及华盛顿盟友的防空体系构成挑战。

朝鲜本月开展的一场联合演习，首次动用攻击型无人机、可携带核弹头的导弹、火箭弹及远程火炮，对目标实施了毁灭性打击。

据朝鲜官媒报道，此次演习旨在磨合各类武器系统的协同作战能力，通过“集中火力”从组织和结构上彻底摧毁“敌方武装力量”。

随后朝鲜于9月20日宣布试射了两枚高超音速导弹，此类导弹凭借极快的速度以及可在飞行途中改变方向，能够突破防空系统的拦截。

朝鲜官媒9月24日报道，朝方对升级版240毫米多管火箭炮系统进行炮弹测试，该系统配备了自主精准制导功能。

大量使用无人机和导弹的多维度攻击在于通过向目标同时发射大量以不同速度飞行的武器，令对方的防空系统难以招架。类似战术在乌克兰战争及伊朗冲突中已愈发普遍。

卡内基国际和平基金会高级研究员潘达指出，这种蜂群战术能够压倒拥有先进防御系统的对手，“在很大程度上改变了防空作战的算计”。

然而朝鲜要实施此类攻击，仍在技术与后勤方面面临挑战，其常规军事力量目前仍高度依赖苏联时代的装备。

在今年2月确立军队未来五年目标的大会上，朝鲜领导人金正恩誓言要开发具备人工智能（AI）功能的新型无人攻击系统。

伦敦智库国际战略研究所（IISS）朝鲜问题研究主席金拉米·金指出，朝鲜日益增强的无人机能力，若与其核能力及导弹能力相结合，可能会改变朝鲜半岛的军事平衡。