（纽约综合电）美国东北部多地遭到强烈秋季风暴袭击，狂风暴雨切断数万人供电，并导致一人死亡，数百趟航班延误。

截至美东时间星期六（9月26日），纽约、波士顿和费城均处于“东北风暴”（Nor’easter）的直接影响范围内。纽约州和新泽西州都宣布进入紧急状态。

“东北风暴”全年都可能发生，但在秋季至初春期间最为频繁。此类风暴通常伴随强降雨或降雪，以及强劲阵风。

国家气象局称，预计这轮风暴会向新泽西州和长岛移动，并于星期天（27日）早上以全部威力冲击当地；风暴会给美国中大西洋和新英格兰地区带来沿海洪涝、离岸流、强阵风及大雨，影响将持续至星期一（28日）。

未来几天，纽约长岛地区的降雨量可能达到15厘米。纽约州州长霍楚尔（Kathy Hochul）在记者会上说：“情况极其危险。这个周末，任何进入水域或靠近水边的人，简直是在拿自己的生命做赌注。”

在纽约布鲁克林地区，大风吹倒树木，砸死一名56岁男子。

包括波士顿在内的马萨诸塞州部分地区，降雨量可能超过12厘米，相当于当地一个多月的降雨总量。

根据监测网站poweroutage.com的数据，截至美东时间星期天凌晨1时30分（新加坡下午1时30分），纽约州、新泽西州、康涅狄格州、马萨诸塞州、罗德岛州和宾夕法尼亚州共有近8万用户断电。

另据航班追踪网站FlightAware的数据显示，风暴导致数百个航班取消，仅波士顿洛根机场（Logan Airport）就有171趟往返航班受影响。多架航空公司也发布旅行预警，并允许旅客免费改签航班。