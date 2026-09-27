朝韩非军事区（DMZ）附近本周发生的一起地雷爆炸事件，造成三名韩国军人受伤，韩国军方与联合国军星期天（9月27日）就此事展开联合调查。

综合法新社和路透社报道，韩国联合参谋本部星期天说，当局目前尚未确定爆炸物来自朝鲜、韩国，还是其他爆炸装置引发。

韩国联合参谋本部说，约40名调查人员星期天早上9时（新加坡时间早上8时）左右进入非军事区，在爆炸地点附近使用探雷器，对沿途进行详细搜索，并扩大进入现场的通道，行动持续至日落。

爆炸事件发生在星期一（21日），三名韩国军人在非军事区西部地段清理巡逻路线时受伤，其中一人伤势严重，包括脚踝被炸断。韩国总统李在明说，爆炸由地雷引起。

韩国军方说，将通过进一步搜查确认爆炸原因，并在调查结束后公开结果。

非军事区是全球戒备最森严、布雷最密集的边境之一。区内及周边不时发生地雷及其他爆炸事故，曾造成朝韩双方军人受伤。

韩国媒体报道，朝鲜军队今年3月恢复边境防御工程，包括铺设地雷及修建围栏。韩国在野党议员则要求当局展开调查时保持透明，尤其要说明爆炸装置是否来自朝鲜。