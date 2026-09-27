以色列财长斯莫特里奇呼吁并吞黎巴嫩南部和加沙地带部分地区，并主张以军在约旦河西岸对巴勒斯坦人“开战”。

法新社报道，斯莫特里奇星期天（9月27日）接受以色列新闻网站Ynet播客访问时说，以色列应至少吞并加沙目前由以军控制的“黄线”以内地区，以及黎巴嫩南部利塔尼河一带。这条“黄线”指的是哈马斯控制区和以军控制区之间的分界线。

他说：“因为如果一场战争以与开战时相同的边界线结束，那还有什么能阻止敌人再次发动战争呢？”

他也说：“我认为，我们需要在犹太和撒马利亚地区开战，以瓦解支持恐怖主义的巴勒斯坦权力机构。”

犹太和撒马利亚是以色列对约旦河西岸的称呼；隶属极右翼政党的斯莫特里奇主张并吞整个约旦河西岸。

巴勒斯坦民族权力机构星期天谴责斯莫特里奇有关在约旦河西岸“开战”的言论，称有关说法是“公开呼吁升级冲突、实施吞并及驱逐”，旨在破坏建立独立巴勒斯坦国的前景。

以色列定于10月27日举行大选，以总理内坦亚胡寻求继续执政。