中国国家主席习近平星期五（9月25日）结束对美国的国事访问后，美国总统特朗普次日就与日本首相高市早苗通电话。据高市说，特朗普向她介绍中美峰会的细节。这一密切的沟通节奏，与5月份在北京举行的中美峰会后如出一辙，那时特朗普是在回程的飞机上就与高市通话。

高市随后向媒体披露，此次通话历时约20分钟，美方向她作了“详细”通报。不过，高市没有公开细节，只强调：“我们主要围绕涉华的一系列议题交换意见，包括经济安全、经济形势及安全事务等，并重申日美间的紧密协作。”

针对在一周内先在纽约联合国大会期间会晤特朗普，随后两人又通电话，高市说：“（我们）一周内举行两次峰会，体现了日美同盟的牢固性。”

然而，这次中美峰会成果文件中提到“两国领导人回顾了中美作为盟友并肩作战、最终赢得二战胜利”的表述。高市在被问及如何看待这一描述时说：“鉴于这是外交交流，我不会透露会谈的具体细节。但我已（向特朗普）表明，‘日美如今才是最值得信赖的盟友’，双方也确认将共同努力，为地区和全球和平稳定做出贡献。”

日本舆论高度关注白宫将中美两国在二战期间描述为“盟友”的说法。据报道，日本政府内部有观点认为，这不过是特朗普为迎合中国的“口头支持”。不过，他们也对这一表述最终被写入正式文件感到吃惊。

《每日新闻》指出，中国批评日本是“新型军国主义”，并试图离间日美同盟；特朗普的言论可能被解读为“对中国此类宣传的认可”。

《读卖新闻》评论认为，特朗普过度展现对华友好姿态，给人一种“中国已经掌握主动权的印象”。该报认为，中美这两个超级大国之间实际上存在着难以调和的深层矛盾，但美国却将短期利益置于首位。

基于与伊朗的冲突久拖不决，加上油价飙升，特朗普支持率暴跌，他目前只在意11月要面临的中期选举，根本“无力与中国抗衡”。

《朝日新闻》指出，中美两国应被视为“已建立起一种管控竞争、防止升级为严重冲突的关系”。但是，两国必须确保关系不致沦为单纯的利益交换或大国间的利益权衡，而应更积极地维护国际稳定与发展。

此次中美峰会也使日本政界和舆论界，对“中日关系陷入谷底”感到不妥。

《朝日新闻》评论认为，由于无法与中国展开对话，日本被迫将对华关系托付给美国，具体而言是特朗普。如今，随着中美关系进入新阶段，要如何修复中日关系，已成为高市面临的一项重大外交挑战。