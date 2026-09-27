瑞士选民星期天（9月27日）以明显多数票否决一项进一步收紧国家中立政策的提案。这项提案若获通过，将阻止瑞士实施经济制裁或与北约开展合作。

路透社报道，据瑞士国家广播电视台SRF最新公投预测显示，超过三分之二选民反对将严格定义的中立条款写入瑞士宪法。由于提案也未能取得多数州支持，已确定遭到否决。

瑞士的中立地位自1815年拿破仑战争结束以来获得国际承认，但政府应如何执行中立政策并无明确规定。

右翼瑞士人民党（Swiss People’s Party，简称SVP）认为，在俄罗斯入侵乌克兰后，瑞士对俄实施制裁，已经削弱了瑞士的传统中立立场。支持这项倡议的阵营在全国投放海报，呼吁民众投票支持“不要战争、要中立”。

不过，瑞士政府及除瑞士人民党外的主要政党均反对这项倡议。瑞士外长卡西斯曾说，这项提案将损害国家安全，并阻碍瑞士与北约开展训练合作。

伯尔尼大学欧洲政治学教授瓦瑟法伦在投票前说：“瑞士选民喜欢中立，但他们认可政府目前执行中立政策的方式。”

他还说：“他们也普遍支持针对俄罗斯发动俄乌战争而实施的制裁措施，并不希望这一点发生改变。”