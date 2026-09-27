美国总统特朗普说，他预计美国谈判代表本周将与伊朗展开更多谈判。特朗普前一天拒绝了伊朗提出的停火协议。

特朗普星期天（9月27日）接受美国新闻网站Axios电话访问时说：“我预计（本周）会与伊朗进行更多谈判。他们想达成协议，但那不是我想要的协议。”

他说，伊朗提出的条件更接近美方“一年前可能会接受”的方案，并认为伊朗“高估了自己的筹码”。

特朗普被问及是否考虑恢复对伊朗发动军事打击时则说：“我一直在考虑这件事。”

两名区域消息人士说，卡塔尔及其他地区调解方正努力推动美伊达成和平协议。

据报道，卡塔尔调解人员过去数天持续在美伊双方之间穿梭，讨论伊朗最初提出的方案，并分别向双方提交折衷方案。卡塔尔方面周末继续分别与美伊谈判代表磋商文本修改，并预计最早星期一（28日）分别会见伊朗外长阿拉格齐及美国中东问题特使威特科夫。

阿拉格齐星期天接受美国全国广播公司访问时说，尽管特朗普拒绝伊朗方案，德黑兰仍希望通过外交途径解决问题。

他强调，伊朗“只关心国家利益”，并准备展开谈判。“尽管我们从特朗普总统那里得知他拒绝了这项协议……但我们仍在等待通过调解人发来的正式回应。”