五名男子在美军用于打击伊朗的一处英国皇家空军基地附近被捕，英国警方正就涉嫌恐怖主义事件展开调查。美国总统特朗普说，这些嫌疑人“意图对基地造成重大破坏”。

综合彭博社和《华尔街日报》报道，伦敦警察厅表示，星期天（9月27日）凌晨约零时45分，警方接报有三辆可疑车辆驶向费尔福德皇家空军基地（RAF Fairford）。

这个基地位于伦敦以西约100英里处，目前由美国空军（USAF）使用。

五名男子在距离基地不到1英里的一处村庄附近被逮捕。警方起初说，逮捕他们是因涉嫌违反《爆炸物法》。官员随后表示，这五人还因涉嫌策划恐怖袭击而被捕。

反恐警察主导了此次调查，陆军爆炸物处理小组正在检查基地附近的车辆。从基地附近韦尔福德村（Whelford）撤离的居民被告知，他们当天晚上将无法返回家中，但官员相信事态已得到控制。

特朗普称赞英国当局及时遏制了这一事态。费尔福德皇家空军基地是美军袭击伊朗的关键出击阵地。

匿名知情人士透露，英国警方目前正全力查明涉案动机。当局认为，这是一起在最后关头被成功挫败的严重未遂袭击。

知情人士表示，当局正在调查是否存在伊朗国家背景的介入。不过他们也提醒称，调查仍在进行中，最终也可能发现其他动机。

英国首相伯纳姆持续听取最新汇报，他形容这一局势“令人深切担忧”。

一名英国官员透露，英国国防部长斯特里廷27日与美国战争部长赫格塞斯通了电话。

特朗普当天向媒体发表讲话时暗示，其中一些涉案者此前可能已被监控。特朗普说，“我们对他们进行了长期观察”，但并未透露更多细节。

费尔福德皇家空军基地是美国空军全球打击司令部在欧洲首选的轰炸机前沿作战基地。今年7月，伯纳姆批准美军使用这个基地对伊朗实施“防御性打击”，延续了前任首相斯塔默的政策。

英国当前面临的多重安全威胁，给警方调查本案的动机提供了诸多可能。