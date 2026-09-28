知情人士透露，美国人工智能（AI）初创公司Anthropic PBC首席执行官阿莫代伊星期天（9月27日）晚上与美国总统特朗普共进晚餐。这次会面将使两位在AI安全问题辩论中立场截然相反的人坐到一起。

消息传出后，特朗普确认他计划与阿莫代伊（Dario Amodei）共进晚餐，但他同时重申反对放缓AI发展步伐。

据彭博社引述知情人士的消息，此次晚宴是阿莫代伊与特朗普的首次私下会晤。此前数月，双方关系因多起风波持续紧绷，先是年初围绕五角大楼的一笔合同爆发激烈争端，继而6月美国商务部对Anthropic核心模型Mythos实施短暂出口管制，令双方裂痕进一步加深。

目前尚不清楚两人将讨论什么。知情人士在不具名的情况下透露了这一秘密安排。美国政治新闻网Axios率先报道了这一晚餐会消息。Anthropic和白宫发言人没有立即回应置评请求。

另据路透社报道，特朗普星期天在伊利诺伊州出席总统杯高尔夫球赛时，向福克斯新闻证实他与阿莫代伊将共进晚餐，并再次提到，出台新的AI监管规定将给中国超越美国AI发展的机会。

他知道阿莫代伊对于AI发展过快可能带来风险的担忧，但他认为，美国保持对华技术领先更为重要。

特朗普说：“我们大概领先中国一年半左右，我们目前处于领先，并且正在建设价值数万亿美元的庞大设施。我们为什么要放弃这个优势呢？”

在特朗普与阿莫代伊会晤的同时，AI行业内部正掀起“减速”呼声。包括OpenAI、谷歌DeepMind、微软、 xAI等多家Anthropic的竞争对手，均已公开呼吁放缓开发功能更强大的AI系统。