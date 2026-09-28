韩国总统府要求乌克兰就对外公开向韩国移交两名朝鲜战俘一事正式道歉。

路透社报道，韩国总统府办公室星期天（9月27日）发表声明说，基辅方面不仅单方面公开了向韩国移交两名朝鲜战俘的消息，随后还矢口否认双方就移交战俘一事达成保密协议。

韩国总统府宣传高级秘书成基弘说：“总统府对乌克兰单方面泄密，以及随后谎称不存在保密协议的行为表示强烈遗憾。”

他表示，韩方正在评估是否有必要就此事采取进一步措施。

成基弘指出，乌方此前通过多种渠道与韩方反复就战俘移交事宜进行磋商，并主动要求对此事保密，理由是一旦公开可能会在乌克兰国内引发舆论批评，指责基辅放弃了用这两名朝鲜战俘换回本国被俘士兵的机会。

他说，出于安全、外交、人道主义方面的考量——包括战俘及战俘家属的安全——韩国同意对移交战俘一事保密。

声明指乌方在未与韩方进行充分沟通的情况下，在总统泽连斯基在联合国大会演讲时单方面公开了移交朝鲜战俘一事，随后又全盘否认双方曾达成保密协议。

成基弘说，这严重损害了两国政府间的互信，并可能危及双边关系。

乌克兰驻首尔大使馆未立即回应路透社的置评请求。