美国驻华大使庞德伟透露，总统特朗普曾询问中国国家主席习近平是否有意购买美国武器。

《纽约时报》报道，在星期天（9月27日）播出的《福克斯星期天新闻》节目中，庞德伟谈及习近平上周对华盛顿的国事访问时说：“特朗普总统当时提到，‘我们的武器销往世界各地’。

庞德伟说：“他还问习近平主席是否有兴趣买一些。”

庞德伟未提供更多细节，也未透露习近平有何回应。

《纽约时报》称，公开承认美国总统曾提议向中国出售武器，这一消息非同寻常。

在美国大多数决策者及两党议员看来，中国是美国在军事、经济、外交领域面临的最大对手，也是唯一能对美国超级大国地位构成真正挑战的国家。

白宫被问及此事时通过一名官员表示，美国没有向中国出售武器的计划。

国务院在一份声明中说：“美国法律禁止向中国出售武器，目前不存在向中国出售武器的提议或计划。”

中国驻华盛顿大使馆未立即回应置评请求。

中国的军事力量增长速度居全球之首。数十年来，包括美国现任政府在内的历届美国官员一直警告称，这两个核大国在亚太地区存在爆发军事冲突的潜在风险，尤其是在台湾问题上，或是因为中国在南中国海和东海采取的咄咄逼人的行动而引发冲突。