法国参议院星期天（9月27日）对参议院约半数席位进行改选。根据各选区陆续公布的结果，法国极右翼首次得以组建参议院党团。

综合新华社和法新社报道，法国极右翼政党国民联盟（National Rally，简称RN）主席巴尔代拉，27日晚在社交媒体宣布，国民联盟将与政治同盟“共和国右翼联盟”（Les Republicains Party，简称LR）组建参议院党团，这在国民联盟历史上是首次。

正将目光投向2027年大选的国民联盟总统候选人勒庞在社媒X平台说，选举结果好于预期，“在参议院组建党团是国民联盟的历史性胜利和重要里程碑”。

坚持中间路线的法国总统马克龙将在明年卸任，这是勒庞争取总统宝座的最佳契机。

法国参议院共348席，参议员任期六年，每三年改选约半数席位，本次改选178席。

法国议会两院议员可组建党团，党团在立法工作中扮演关键角色。参议院（上院）党团须由至少10名参议员组成，国民议会（下院）党团须至少包含15名国民议会议员。

当前，法国国民议会规模最大的党团为国民联盟党团。