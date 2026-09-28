（华盛顿／芝加哥综合电）微软联合创始人比尔·盖茨呼吁美国国会立法监管人工智能（AI），警告AI的能力足以引发造成10亿人死亡的事件。他说，AI发展太快，单靠科技公司自我约束，已不足以应对潜在风险。

盖茨在美国全国广播公司（NBC）星期天（9月27日）播出的访谈节目中说，执法部门和政治人物都必须参与讨论，明确AI需要哪些安全措施、由谁监督，并把相关要求写进法律，成为强制规定。“没有人认为只靠自我监管就足够。”

美国总统特朗普此前把有关AI风险的警告称为“骗局”。盖茨对此反驳说：“这根本不是骗局。”

他认为，适当的安全规定不会严重拖慢AI产业发展，但如果什么都不做，风险是真实存在的。他还警告，AI未来可能强大到引发灾难性事件，甚至造成多达10亿人死亡。

盖茨说，他希望能与特朗普会面，凭借自己多年在科技行业的经验，向特朗普说明AI为何与过去的技术不同，进一步促使总统重视业界的呼声。

今年7月，OpenAI的一个自主AI智能体在安全测试中失控，并入侵另一家公司。事件发生后，Anthropic、OpenAI、谷歌DeepMind等公司的负责人罕见达成一致，呼吁放慢更强大AI系统的开发速度。

特朗普星期天接受福克斯新闻访问时，证实他计划当晚与Anthropic首席执行长阿莫代伊共进晚餐。不过，他仍强调，美国保持对中国的技术优势更加重要。至于AI智能体的失控事件，特朗普说：“我不担心。”

特朗普称，美国在AI领域领先中国大约一年半，并正在投入数万亿美元建设相关基础设施。他反问：“我们为什么要放弃这些优势？”

本月，研究人员给出AI引发灾难的时间范围与概率预测，更令监管争论升温。Anthropic前研究员科克森警告，AI可能在本十年结束前毁灭人类；另一名研究负责人胡宾格则估计，未来十年内发生这类灾难的概率超过一成。

部分政策制定者因此建议，强制要求AI系统设置“紧急关闭开关”，让联邦政府在必要时可停止模型运行。盖茨说，他不反对这类措施，但强调若没有其他安全机制配合，只靠一个关闭开关，不足以真正降低AI风险。