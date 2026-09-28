（萨那综合电）伊朗支持的也门胡塞武装星期天宣称，过去24小时，沙特阿拉伯战机对也门五个省发动26次空袭，造成数十人伤亡。

胡塞武装发言人萨雷亚星期天（9月27日）发表声明说，沙特数架F-15战机对也门的塔伊兹、焦夫、马里卜、扎马尔和萨达省发动26次空袭，造成人员伤亡。其中在西南部的塔伊兹省（Taiz），空袭击中一个市场，造成近50人死伤。

塔伊兹省目前仍由也门政府军控制，但长期以来一直遭到胡塞武装围困，是也门内战的主要前线之一。

电视画面显示，袭击现场车辆车窗被震碎，仓库受损，货物上覆盖着厚厚的灰尘。

萨雷亚在声明中指出，这是“对无辜民众肆无忌惮的流血侵犯”，并誓言袭击者必将为此付出代价。他说，自本轮冲突升级以来，沙特发动的空袭和导弹袭击已达1085次。

另据多名胡塞武装消息人士告诉法新社，沙特星期天发动的一系列空袭造成近30名胡塞武装人员丧命，另有八名平民死亡。

也门政府军则说，过去三天对胡塞武装的军事目标实施了761次打击。相关行动造成361名胡塞武装人员死伤，另有四名负责操作和发射无人机及导弹的“伊朗专家”在塔伊兹省被打死。

近期，胡塞武装加大对也门政府军的攻势，并宣布对支持也门政府的沙特实施海上禁运。胡塞武装还攻占港口城市穆哈、丕林岛等战略要地。

也门政府9月11日说，胡塞武装已控制也门整个西部海岸，并将攻势推进至南部拉赫季省。

胡塞武装日前还警告称，如果华盛顿为支持沙特或确保曼德海峡安全而介入也门冲突，胡塞将袭击美国在中东的利益。