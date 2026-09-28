在瑞典刚刚过去的议会选举中取得优势的反对党阵营领袖、社会民主党党魁安德松说，她无法在目前形势下组建新一届政府。

路透社报道，安德松（Magdalena Andersson）星期一（9月28日）说，她将告知国会议长，在目前的形势下，她无法组建新一届政府。

上周末，左翼党（Left Party）宣布将支持竞争对手温和党（Moderate party）的国会议长候选人后，安德松做出了上述判断。安德松指出，左翼党的这一表态削弱了她组建政府的努力。

她在新闻发布会上说：“当然，我严肃对待左翼党的信息。基于这一点，以及我所进行的一系列沟通，我可以得出结论，目前我没有可能组建政府。”

瑞典选举机构9月17日公布的计票结果显示，由温和党、瑞典民主党、自由党和基督教民主党组成的支持现任政府的政党阵营赢得349个议席中的173个；由社会民主党、绿色环境党、左翼党和中间党组成的反对党阵营赢得176个议席。

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瑞典前首相克里斯特松已在17日宣布辞职。根据瑞典法律，首相辞职后，议长将启动新政府组建程序。在新政府就职前，现政府将作为看守政府继续履行职责。

接下来，国会议长将决由谁负责争取支持以组建新政府，潜在人选包括克里斯特松。