（贝鲁特综合电）黎巴嫩真主党领导人卡西姆在前领袖纳斯鲁拉遭以色列刺杀身亡两周年之际发表讲话，强调真主党会坚持抵抗，不会向以色列投降。他也重申，真主党拒绝解除武装。

以军2024年9月27日对黎巴嫩首都贝鲁特发动空袭，导致时任真主党领导人纳斯鲁拉死亡。真主党星期天（9月27日）举行纪念纳斯鲁拉去世两周年活动。

数万名民众聚集在贝鲁特南郊，有人挥舞真主党、黎巴嫩和伊朗旗帜，有的举着纳斯鲁拉的肖像，还有人高呼“打倒美国，打倒以色列”的口号。

现任领导人卡西姆在活动上发表电视讲话说，真主党“只会继续前进，不会被击败”。他重申拒绝解除武装，称没有抵抗就无法生存，同时呼吁黎巴嫩各社会群体保持团结。

黎巴嫩、以色列和美国6月26日在美国华盛顿完成谈判后，宣布达成框架协议。根据协议设想，以军将从黎南部部分地区撤出，由黎军队接管当地安全事务。

不过，自协议达成以来，以军仍持续对黎境内目标发动军事打击。以军还在黎巴嫩南部境内约10公里​​的范围内维持驻军。

黎巴嫩真主党的支持者在纪念活动现场观看现任领袖卡西姆的电视讲话，并高举拳头响应他的号召。（法新社）

以色列警告称，只要真主党仍构成威胁，以方就会维持现状。

卡西姆则称，先前的框架协议是黎巴嫩当局协助美以的计划，而非与以色列对抗。他也说：“我们准备好进行对话和讨论，但首先要解放黎巴嫩南部，让民众重返家园。”

他也宣布：“真主党致力于利用现有资源和捐款提供住所、进行修复和重建工作。我们会很快公布一项新住房项目的详细情况，帮助自家村庄被彻底摧毁的居民。”

当前黎巴嫩仍有超过34万人流离失所。卡西姆虽然作出帮扶承诺，但也强调黎政府有责任履行住所、赔偿以及与重建和修复相关的所有义务。