（华盛顿综合电）在首次试飞三年后，美国太空探索技术公司（SpaceX）的星舰（Starship）火箭星期一（9月28日）尝试进入地球轨道。

星舰将在距地球表面约275公里的高度飞行，时速2万8000公里，将绕地球飞行六圈。整个飞行测试将耗时长达10小时。如果一切顺利，飞船将飞入地球轨道，并且部署26颗新一代星链V3卫星。

这是星舰火箭的第14次试飞。SpaceX希望通过试飞，开启振奋人心的新发展阶段，未来计划进行包括在轨道上为火箭进行燃料补加等一系列的高难度测试。

星舰总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一节是长约70米的超级重型助推器，第二节是星舰飞船。第一节将在发射后不久落入墨西哥湾海域。SpaceX这次并不打算利用巨大的机械臂将它回收。

星舰的设计目标，是要将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

它上一次试飞是在今年7月24日，当时飞船完成预定飞行任务，在印度洋预定海域受控溅落。不过，助推器在着陆点火过程中出现问题，最终坠入墨西哥湾。