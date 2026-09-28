（华盛顿综合电）美国驻华大使庞德伟透露，美国总统特朗普曾询问中国国家主席习近平是否有意购买美国武器。美国国务院随后澄清，目前没有计划向中国出售武器。

美国对台军售长期以来一直是华盛顿与北京之间的敏感议题。庞德伟（David Perdue）在福克斯新闻星期天（9月27日）播出的访谈节目中说，特朗普和习近平每次会面都会谈及对台军售。

庞德伟说，特朗普一直强调，美国也向世界其他国家和地区出售武器。“实际上，他还一度问习近平是否也想买一些。”

不过，庞德伟没有说明特朗普是在何时、什么场合提出这个问题，也没有透露习近平如何回应。

《纽约时报》和《华尔街日报》随后引述白宫官员说，美国没有向中国出售武器的计划。美国国务院在发给《纽约时报》的声明中说：“美国法律禁止向中国出售武器，目前也没有向中国出售武器的提议或计划。”

今年5月，特朗普与习近平在北京会面后，美国暂缓批准一项价值约140亿美元（约179亿新元）的对台军售案。特朗普随后说，这项军售“取决于中国”，并形容这是与中国打交道时“非常好的谈判筹码”。这番说法在台湾及外界引发对台军售会否成为美中谈判筹码的关注。

在节目中被问及美国是否为了安抚习近平，而没有提供台湾所说的自卫所需装备时，庞德伟回应“绝无此事”。他说：“特朗普总统对台湾的立场，是我见过最坚定的。”

庞德伟说，特朗普政府已经批准总值约110亿美元的对台军售，目前双方仍在讨论其他军售项目。他指出，特朗普任内向台湾出售的武器，比1979年以来任何一位美国总统都多50%。

习近平上周访问华盛顿期间，敦促美方“坚持反对‘台独’的正确立场，慎重处理台湾问题” 。美国官方长期使用的相关表述则是“不支持台湾独立”，同时反对任何一方单方面改变台海现状。这一表述上的变化引起国际舆论与政策分析人士的关注。

特朗普星期六（26日）受询时说，与习近平在这次会面期间并未花太多时间讨论台湾问题，但习近平“非常理解”他对台湾问题的看法。

庞德伟则在节目中重申，美国对台湾的立场没有改变。“我们不支持（台湾）独立，也不支持胁迫。”