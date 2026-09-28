美国晶片巨头英伟达发布一套针对人工智能（AI）智能体的安全软件工具，并称它本可以阻止此前发生的AI智能体入侵Hugging Face平台的事件。

路透社报道，英伟达星期一（9月28日）发布了两款安全工具，分别是利用英伟达中央处理器（CPU）晶片的硬件功能来隔离和控制AI智能体的“OpenShell”，以及和它协同工作，利用一个独立的英伟达晶片，在失控AI智能体试图逃离隔离容器时，进行拦截并切断连接的“Sentry”系统。

英伟达企业计算部门副总裁兼总经理博伊塔诺（Justin Boitano）说，这些工具本可以阻止今年夏天曝光的Hugging Face受袭事件。

博伊塔诺在媒体简报会上说：“据我们所知，如果前沿实验室在早期进行模型评估时就使用这个新安全平台，原本是可以阻止这起越狱事件的。我们正在公开推进这一项目，并希望邀请所有人与我们共同努力。”

据报道，英伟达正与包括Anthropic在内的数十家合作伙伴共同推出这些工具。同时，英伟达也在与安谋（Arm Holdings）和英特尔（Intel）合作，以确保这些安全工具同样适用于它们的产品。

英伟达AI软件高级总监戈尔尚（Ali Golshan）指出，英伟达的工具通过数学公式，检测AI智能体何时试图采用绕过安全机制的手段。例如，当一个AI智能体试图“衍生”（spawn）出几个“子智能体”，以规避针对它自身的拦截措施时，系统就能检测到。

戈尔尚在简报会上说：“我们讨论的实际上是智能体的主动行为（agentic behavior），即大批智能体以及它们如何协同运作。”

英伟达此次发布安全工具，正值多起OpenAI和Anthropic的AI智能体入侵商业和政府系统的事件被曝光并调查之际。这两家AI巨头也呼吁，应放慢对AI的研发速度，并制定更广泛的安全法规，加强人类对AI的监管和控制。

英伟达首席执行官黄仁勋此前则拒绝了这一系列呼吁，而是将“失控外逃的AI智能体”视为一个需要解决的工程问题，类似于提高汽车的安全性。