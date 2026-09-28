英吉利海峡上发生船只翻沉事故，造成三名试图非法横渡前往英国的移民遇难。

综合法新社和路透社报道，法国当局星期一（9月28日）通报，三名试图非法横渡英吉利海峡前往英国的移民，在法国近海不幸遇难。

官方称，在法国北部海滨村庄威桑（Wissant）附近海域，发生了一起涉及接驳艇（taxi boat）的沉船事故。当局所称的“接驳艇”，是指从海上驶向海滩、在浅水区接载非法移民的橡皮艇。

法国海警称，接到了一艘载有105人的充气橡皮艇发出的求救信号。上午时分，一艘救援船抵达加来港（Calais），开始安排事故中的获救人员下船，另有一辆大客车以及消防和警车在现场戒备。

上周，在法国北部发生接驳艇混乱出发事件后，救援人员也发现了三具遗体。

长期以来，法国一直是无签证移民的“跳板”，他们希望横渡英吉利海峡，前往英国开启新生活。为此，他们向偷渡集团支付数千美元，搭乘极不安全的橡皮艇，穿越这条全球最繁忙的航道之一。

据法新社基于法英官方数据进行的统计，去年至少有29名移民在试图横渡英吉利海峡时丧生。