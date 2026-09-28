尼日利亚北部在周末发生两起武装团伙袭击事件，导致超过80人被绑架，其中大部分为女性，是当地近期发生的最新一起大规模绑架事件。

法新社根据两份安全报告以及当地消息来源报道，上星期六（9月26日），至少47名农民在尼日尔州（Niger state）收割花生时被武装分子绑架，其中大部分是女性；星期天（27日），邻近的赞法拉州（Zamfara）又有40名女性被掳走。

截至星期一（9月28日），这些人仍下落不明。

多年来，骑着摩托车的枪手一直骚扰和恐吓尼日利亚西北部和中部的农村社区。这些枪手是专门进行绑架勒索和盗窃牲畜的犯罪团伙成员，在当地被称为“土匪”（bandits）。这些匪徒经常对村庄进行血腥袭击，在洗劫一空后杀死村民并纵火焚烧房屋。

尼日利亚的圣战分子也利用绑架作为敛财手段，有时还会与匪帮合作。不过，匪帮受金钱驱使多于意识形态，这也导致这两个群体之间有时会发生冲突。

总部位于拉各斯（Lagos）的咨询公司“SBM情报”（SBM Intelligence）的研究显示，在2025年7月至2026年6月期间，武装组织共收取了约78亿奈拉（约750万新元）的赎金，比前一年同期翻了三倍多。

尽管政府宣称在打击国内各武装组织方面取得了成功，但研究人员指出，暴力活动实际上正在恶化。而国家安全与不断上涨的生活成本，预计将成为明年1月尼日利亚总统选举的核心议题。

尼日尔州遭到圣战分子袭击的社区上星期也发起抗议，因为当地官方声称在一次大规模绑架中只有数十人被掳走，而当地居民估计，被绑架的实际人数接近550人。