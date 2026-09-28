正在法国访问的罗马天主教廷教宗良十四世，发表对欧洲未来展望的演讲，并不点名呼吁参与俄乌停战谈判的各方，应有勇气放弃一些立场，以此实现和平。

路透社报道，良十四世星期一（9月28日）在法国东北部城市梅斯（Metz）以法语发表讲话时，阐述了他迄今对欧洲最清晰的政治愿景。

良十四世痛惜道：“战争已重返欧洲，这场新的无谓杀戮每天都在夺去无数平民的生命。”

虽未直接点名乌克兰和俄罗斯，但他敦促各方应在谈判中展现勇气，“并为了和平这一更大的福祉，愿意放弃某些立场”。

教宗本笃十五世在1917年第一次世界大战惨烈厮杀期间，也发出过类似呼吁。

此外，良十四世也在讲话中重申了他对欧洲军费上升的反对立场，强调人们必须警惕一种幻觉，即重新武装就是解决之道。

“我们必须自问，我们是否真的在为促进世界和平做出创造性的努力，还是仅仅试图‘遏制战争浪潮’，并为我们认为仍将到来的战争做好更充分的准备。”

在极右翼势力在欧洲各地抬头之际，良十四世也对欧洲一体化和多元文化表示赞赏，敦促欧洲人牢记作为欧盟基石的创始价值观，包括法治与不分种族、肤色、阶级或职业的人人平等。

他也敦促欧洲领导人以更人道方式对待移民、为移民建立“合法且安全的渠道”，以及开展国际合作以打击人口贩运。