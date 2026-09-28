（德黑兰/华盛顿综合电）美国总统特朗普虽回绝伊朗提出的停火提议，却称双方会在一周内恢复谈判。德黑兰则否认当前有任何谈判计划。

伊朗官员上周出席纽约联合国大会期间提出，只要美国解除海上封锁、取消石油销售制裁并恢复地区停火，伊朗会在七天内重开霍尔木兹海峡并重启核谈判。

特朗普周六（9月26日）回绝了伊朗的提议，却在隔天放出口风，在美国新闻网站Axios星期天（9月27日）发表的采访中透露，美伊将在一周内重启谈判。

他告诉Axios：“伊朗想做成这笔交易，但这可不是我想要的交易。一年前我们或许还会同意。他们却玩大了。”

不过，伊朗官方通讯社（IRNA）引述一名接近伊朗代表团的消息人士报道，伊朗目前在纽约的代表团并没有与美国谈判的计划。

目前，伊朗外长阿拉格齐和卡塔尔调解人都在美国。美国特使威特科夫和库什纳参加联大期间，通过卡塔尔与阿拉格齐进行间接谈判。

Axios引述知情人士的消息报道称，华盛顿与德黑兰之间的间接会谈，可能最早周一（28日）举行。

另据知情官员向路透社透露，调解人料会在周一或周二（29日）分别与美国和伊朗会谈；估计将重点讨论伊朗上述七天停火计划的修订版本。

美伊分歧仍存 伊要解除海上封锁美则着眼核问题

特朗普还说，他一直在考虑恢复对伊朗的军事打击；美军也正在协助把大量石油从霍尔木兹海峡往外运出。

他告诉Axios，上周末通过霍尔木兹海峡的石油运输量，是自战争2月底爆发以来最大的一次，“超过2000万桶”。

美伊在关键问题上存在巨大分歧。伊朗希望将谈判重点放在霍尔木兹海峡通航和解除海上封锁，特朗普政府则要伊朗同意在核问题上作出让步。

伊朗国家广播公司（IRIB）报道，阿拉格齐星期天表明：“我们的条件很明确，任何重新开放霍尔木兹海峡的举措，都得先满足我方所提出的条件。我们不会作出丝毫让步。”

他也强调：“我们从未关上外交或谈判大门，可与此同时，我们也从不对自身的权利妥协。”

华盛顿和德黑兰曾于6月签署一份谅解备忘录，旨在结束战争、重新开放霍尔木兹海峡，并启动关于伊朗核计划的谈判。

然而，这份协议不久就宣告破裂，双方自7月起再次交火，霍尔木兹海峡通行也仍受到严重限制。也门亲伊朗的胡塞武装组织也介入战局，与沙特爆发新一轮冲突，加剧地区紧张局势。