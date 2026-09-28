为避免在遭到俄罗斯袭击后，给紧急救援部门增加过重负担，乌克兰总理科列茨基呼吁，基辅的弱势人群在入冬前暂时迁居他处。

法新社报道，科列茨基在星期天（9月27日）晚间播出的电视采访中说，他已同基辅市长商讨此事。

科列茨基说，不会要求所有居民都在冬季撤离，因为这是一种“极端举措”，但他认为行动不便者和残疾人士应该考虑其他安置方案。

他举例说：“如果一个人住在16楼，一旦大楼断电，在国家紧急救援人员需要集中精力应对袭击后果的关键时刻，我们为何还要分流精力去安置那些需要特殊照顾的人？因此，对这类人群而言，在冬季寻找一个替代住处是值得考虑的。”

他认为，亲属或社会服务机构应及早为这些人提供有针对性的照料，在入冬前做好安排。

去年，由于俄罗斯对乌克兰能源设施实施袭击，首都基辅曾连续数周陷入大停电，在低至摄氏零下20度的严寒中面临断电和断暖。随着天气逐渐转凉，许多居民正在考虑如果能源设施再次成为袭击目标，该如何应对。

近几周来，俄罗斯加大了对基辅的袭击力度，频繁对首都进行无人机和导弹轰炸，包括交通枢纽和仓库在内的民用基础设施也遭到袭击，防空警报昼夜不停地响起。