土耳其一名广受欢迎的脱口秀演员，被法院裁定侮辱土耳其总统埃尔多安罪成，被判有期徒刑逾19个月，但在允许他在上诉期间临时获释。

法新社报道，32岁的被告德尼兹·戈克塔斯（Deniz Goktas）星期一（9月28日）在被告席上展开机智自辩，充满政治讽刺的风趣言辞令法庭频频爆发出笑声。

不过，法官最终裁定他两项控状罪成，判处有期徒刑19个月有余。在判决经上诉法院审结、最终确定之前，法官下令准予他保释。目前尚不清楚上诉程序需要多长时间。

戈克塔斯的表演以冷幽默和政治讽刺闻名。今年7月3日，他在YouTube上发布的一期名为《死海》（Dead Sea）的脱口秀视频爆红，点击量达到900万次。一周后，他被当局逮捕，并在卡拉泰佩（Karatepe）高度设防监狱被关押了近三个月。

戈克塔斯因涉嫌侮辱总统埃尔多安、煽动公众仇恨，以及歌颂犯罪与罪犯而受审。

法庭裁定其第一项控状罪成。至于第二项控状，法官将其修改为“侮辱宗教价值”并裁定罪成；第三项控状则获判无罪。

在起诉书中，检方特别针对他称埃尔多安为“害羞的独裁者”这一言论，但戈克塔斯坚称这不构成犯罪。

他辩解道：“‘独裁者’并非侮辱，而是一种政治定性。作为统治这个国家25年的执政党领袖和总统，如果一场政治喜剧秀完全不提及埃尔多安的名字，那既显得虚伪，也脱离现实。埃尔多安应该对讽刺艺术保持开放态度。”

戈克塔斯也指出，土耳其过去从未有任何知名喜剧演员或政治讽刺作家被起诉，当时“社会和执政者对这类批评的接受度，要比今天高得多”。

戈克塔斯在法庭上强调，幽默是土耳其数百年文化的一部分，对于舞台上的艺术家，不应存在审查、禁令或拘留。

他说：“保护言论自由的法律自那时起并未改变。但今天，一名喜剧演员却身陷囹圄。笑话本身没有变。改变的是日益脆弱的领导层，他们已经无法容忍玩笑。”

当天到场旁听的，除来自荷兰和美国大使馆的观察员，还有多位来自伊斯坦布尔图兹比贝尔（TuzBiber）喜剧俱乐部的同行。据报道，戈克塔斯2019年便是从该俱乐部开启职业生涯的。