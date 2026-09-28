白宫官员透露，美国总统特朗普星期一（9月28日）将宣布，明尼苏达州一家公司计划在艾奥瓦州投资150亿美元（约191亿新元）建设钢铁厂。

路透社星期一（9月28日）报道指，在美国11月中期选举临近之际，特朗普政府正极力宣扬这一重大投资项目，以展示政府重振本土制造业的成果。这一消息由《华尔街日报》率先报道。

报道引述未具名白宫官员称，特朗普预计将在白宫与梅萨比金属公司（Mesabi Metallics）的高管共同公布这一计划。这家公司近期刚刚开采了明尼苏达州50年来的首个新铁矿场。

据报道，这个项目将实现完全的垂直整合，即梅萨比公司将直接使用其明尼苏达州矿场开采的铁矿石，运往艾奥瓦州的新厂提炼钢铁。项目第一阶段预计每年产钢750万吨，最终年产量预计将达到1000万吨。

白宫官员介绍，明尼苏达州的矿场项目涉及25亿美元的投资，预计将创造约350个就业岗位；而艾奥瓦州的钢铁厂建成后，预计将创造至少1750个永久性工作岗位。此外，第一阶段的建设工程预计还将带来5000至6000个建筑业岗位。

白宫形容，这将是美国历史上规模最大的钢铁厂。

白宫发言人罗杰斯（Taylor Rogers）说：“特朗普总统正在兑现他的承诺，重塑美国工业、实现制造业回流，并创造新的就业机会。”