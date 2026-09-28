英国警方逮捕了五名试图在一处美军驻扎的空军基地发动炸弹袭击的男子后，英国首相伯纳姆将召开高级别国家安全会议，商讨应对策略。

伯纳姆星期一（9月28日）接受伦敦广播电台（LBC）热线电话节目访问时说，将在当天下午晚些时候主持“眼镜蛇”（COBRA）会议，“以确保我们能非常清晰、全面地掌握当前的事态”。

眼镜蛇紧急会议是英国政府为了协调和应对国家紧急状况而召开的高级别会议，与会者通常包括相关内阁部长、警方高层以及情报机构官员。

另一方面，英国警方宣布，因涉嫌恐怖主义及触犯爆炸物法令，在空军基地附近被捕的五名男子获准保释，但他们仍须接受警方调查。

英国国家反恐警务处处长泰勒（Laurence Taylor）说，在费尔福德皇家空军基地（RAF Fairford）发生这起企图袭击事件后，警方正从所有可能的角度展开调查。

泰勒强调，警方的调查方向包括此案是否由代理人，或是在知情或不知情情况下替外国政府效劳的个人所实施。