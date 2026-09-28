印度首都新德里将在冬天采取一系列措施，包括禁止建筑施工六星期、车辆限行和调高停车场收费等，以期缓解空气污染情况。

法新社报道，新德里官方星期一（9月28日）宣布，将在今年12月10日至明年1月20日间，实施为期六周的建筑施工禁令。

新德里环境部长西尔萨（Manjinder Singh Sirsa）指出，及早实施这些严格措施，有助于防止冬季空气质量恶化至危害健康的水平。

这一举措是当地“冬季行动计划”的一部分。此外，当局将在今年11月1日至明年2月28日期间，实行错峰上下班制，以缓解高峰时段的交通拥堵并减少车辆尾气排放。

此外，为了减少私家车的使用，新德里的公立停车场收费也将从11月1日起提高一倍。

西尔萨说：“我们希望今年能比去年做得更好，并实现空气质量逐年改善的目标。”

德里大都会区人口约3000万。发电厂排放、交通拥堵、建筑施工以及农民焚烧秸秆等因素，使当地常年被列为全球污染最严重的首都地区之一。每逢冬季，因为低温和冷空气会将污染物锁在贴近地面的气层中，新德里的空气污染将会达到危险水平。

此前，当地政府也曾出台多项举措，如局部限制化石燃料车辆通行、出动洒水车喷雾降尘等，但都未能取得显著成效。

《柳叶刀·星球健康》（The Lancet Planetary Health）2024年发表的一项研究估计，在2009年至2019年间，印度有380万人的死因与空气污染有关。