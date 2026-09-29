英国警方星期一（9月28日）表示，目前正在调查是否有受外国政府指使的人员参与了一起试图袭击美军所使用空军基地的阴谋。此外，此前被捕的五名嫌疑人已获准保释，但相关调查工作仍在进行中。

路透社报道，五名男子27日凌晨在英国费尔福德皇家空军基地（RAF Fairford）附近被捕。此基地驻扎着执行针对伊朗任务的美国轰炸机。

五人均来自伦敦，为年龄在20岁出头的英国公民。伊朗伊斯兰革命卫队曾于7月表示，英国费尔福德皇家空军基地是伊方“合法打击目标”。

英国反恐警务处处长泰勒（Laurence Taylor）在伦敦警察局总部外说，五名男子此前因涉嫌爆炸物犯罪及策划恐怖袭击而被捕，他们将于周一在严格的保释条件下获释。

泰勒强调说：“我要非常明确地指出，这并不代表案件调查已经终止。我们正顺着多条线索展开深入追查，他们绝对仍是我们的重点调查对象。”

泰勒在发言中并未具体提及伊朗，但他表示深知外界非常关注当前的地缘政治局势是否与此案存在关联。

他说：“请放心，我们正从所有可能的角度审视此案，包括考虑这可能是由代理人或个人实施的——无论他们是在知情还是不知情的情况下行事。”

美国总统特朗普周一在白宫告诉记者，这起事件可能与伊朗有关，并表示他不会批准让这些嫌疑人保释。他说：“我很惊讶他们放人。我不会那么做。”

一名知悉调查情况的消息人士早前告诉路透社，调查人员认为，伊朗涉嫌此案的可能性最大，但同时也不排除俄罗斯实施破坏行动或伊斯兰主义者策划阴谋的可能性。

伊朗驻伦敦大使馆此前发表声明，“断然否认并强烈谴责”近期针对伊方涉案的“无端恶意揣测”，并称此类言论纯属在英国国内煽动“恐伊宣传”。