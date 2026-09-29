美国总统特朗普说，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。

综合路透社和新华社报道，特朗普星期一（9月28日）在白宫椭圆形办公室，被问及美伊谈判进展时没有透露谈判具体细节，只是称“我们会赢，无论如何，结果只有一个。”

他还说：“很快就会见分晓。”

当天早些时候，美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，美伊间接会谈于28日上午开始。此前，伊朗媒体报道说，伊朗外长阿拉格齐将率领伊朗代表团于28日上午在美国纽约与美伊谈判调解方会面，讨论当前局势的最新提议。

据美国新闻网站Axios报道，一匿名美国官员透露，特朗普愿意在伊朗就核问题采取实质性步骤的前提下，解除对伊制裁并解冻伊朗被冻结资金。这名官员同时强调，除非伊朗核问题得到解决，否则美国不会与伊朗达成协议，并称双方“在履行承诺的时间节点以及谁先采取行动等问题上”仍存在分歧。

特朗普28日晚否认曾提议减免对伊朗制裁并解冻伊朗资金，以换取德黑兰在核问题上做出让步。

他在自家社媒平台Truth Social发文说，Axios刚发布一篇报道，声称“特朗普”向伊朗提供了制裁减免和解冻资金。“这不是真的。我什么都没给他们！”