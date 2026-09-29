以色列总理办公室星期一（9月28日）证实，总理内坦亚胡星期日（27日）应邀访问阿拉伯联合酋长国，并同阿联酋总统穆罕默德会晤。

法新社报道，阿联酋通讯社同一天证实总统穆罕默德在阿布扎比会见内坦亚胡。

以总理办公室在社媒平台X发文称，应阿联酋总统穆罕默德邀请，内坦亚胡和夫人27日访问阿联酋，重点讨论了加强双边关系和应对地区挑战。

以色列国家安全委员会主席、摩萨德局长以及内坦亚胡军事秘书和外交政策顾问等人随访。

在内坦亚胡访问阿联酋的两周前，以色列《国土报》爆出重磅消息，称哈马斯2023年10月7日突袭以色列之前的10天左右，阿联酋总统穆罕默德曾致电内坦亚胡，称哈马斯正计划对以色列发起一次重大军事行动。但内坦亚胡并未将情报转达给以色列情报机构或军方。

尽管内坦亚胡驳斥有关报道，但以色列媒体披露，他于27日飞往阿联酋，正是为了请求阿联酋总统穆罕默德公开否认曾在2023年向他发出相关警告。

阿联酋通讯社28日发布一则简短报道称，内坦亚胡27日访问阿布扎比，两国领导人讨论了“双边关系和加强联系”。