（华盛顿综合电）针对美国驻华大使庞德伟早前向媒体透露，指总统特朗普曾在中国国家主席习近平访美期间问起对方是否想过向美国购买军备，特朗普亲自否认“没这回事”，却接着说“这也确实是个好主意”。

特朗普周一（9月28日）在白宫面对记者提问时回应说：“我从没听说过这事，看来我得去问问他（庞德伟）了。”

他接着又说：“说不定他们（中方）也想买，因为我们的军备确实比他们的好，所以也许这是个好主意。但我们没谈过这事。”

之前，庞德伟（David Perdue）在福克斯新闻台星期天播出的访谈节目中说，上周特朗普在白宫会见习近平，面对中方就美国对台军售表示关注时，也曾问习近平是否也想要向美国购买军备。

庞德伟说：“特朗普总统当时提到，我们其实也在向世界其他国家和地区出售军备。他还一度问习近平是否也想买一些”。

美国对台军售长期以来是华盛顿与北京之间的敏感议题。庞德伟在访谈中说，特朗普和习近平每次会面，都会谈及对台军售。

庞德伟说，美方的立场没有改变，特朗普政府已批准总值约110亿美元（约141亿新元）的对台军售，目前双方仍在讨论其他军售项目。他指特朗普任内向台湾出售的武器，比1979年以来任何一位美国总统都多出50％。

访谈播出后，美国国务院星期天在发给《纽约时报》的声明中说，美国法律禁止向中国出售武器，目前也没有向中国出售武器的任何提议或计划。