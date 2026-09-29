（新加坡／新德里综合电）霍尔木兹海峡的原油出海量显著恢复，推动中东原油出口量在9月份创下美伊战争爆发以来最高，平均每日出口近1633万桶，恢复至战前水平的近80%。

商品数据追踪公司Kpler星期一（9月28日）发布的最新报告显示，波斯湾产油国包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、阿曼、卡塔尔、科威特和伊朗，9月份的日均出口石油1632万8000桶，这比战争2月底爆发前的1951万3000桶少约320万桶。

Kpler以此估计，中东9月份的原油出口量，已恢复至战前的80%。

当中，最大产油国沙特本月出口量达到每日540万桶，比8月的244万6000桶多出不止一倍。由于沙特在红海的港口延布本月遭受也门胡塞武装攻击，加上东西输油管被损毁，沙特转由霍尔木兹海峡出口的原油，从8月的每日244万桶大增至9月的540万桶。

沙特东岸主要原油出口港拉斯坦努拉的出口量从8月的每日92万9000桶大增至325万桶，虽然这仍远低于战前的641万桶。单单上周，沙特就有19艘可承载200万桶原油的超大型油轮从霍尔木兹海峡出海。

整体而言，中东产油国9月份经由霍尔木兹海峡出海的原油每日将近972万桶。Kpler指出，所汇整的数据还不包括将自动识别系统应答器关闭以躲避侦测的船只。

中东石脑油出口显著恢复

Kpler最新数据也显示，中东的石脑油（Naphtha）出口量在8月和9月也显著恢复。阿联酋和科威特在霍尔木兹海峡之外的海域，以船对船转移的方式将石油化工业的关键基础原料运出，交付给亚洲买家。

在战事爆发前占据中东近半出口的阿布扎比国家石油公司（ADNOC） 和科威特石油公司（KPC）在8月和9月共运出近160万公吨或相当于1400万桶的石脑油。这远高于3月、4月的70万公吨，但仍远低于去年同期的500万公吨。

数据显示，ADNOC在过去两个月从富查伊拉使用25艘船运出约150万公吨的石脑油，并在靠近阿曼的苏哈尔一带海域将货品转移至其他船只，再运往亚洲目的地。

不过，科威特的KPC在同一期间仅运出约18万公吨的货品。新加坡的石脑油交易商向路透社透露，由于KPC和卡塔尔能源在恢复供应方面动作较落后，ADNOC仍有空间增加出口量。卡塔尔能源落后主要是因为缺乏货运船只，至于KPC则是在9月才开始增加运量。

业内消息称，由于波斯湾的供应增加，韩国和日本的石脑油裂解厂在8月、9月两个月内得以将产能利用率维持在70%以上，高于3月和4月的68%。