韩国国防部长星期二（9月29日）说，上星期造成两名韩国人员在非军事区（DMZ）受伤的爆炸，是由朝鲜地雷引发。他说，这起事件违反了朝鲜战争停战协定，韩国有必要采取相应措施。

路透社报道，韩国国防部长姜信哲说，有关地雷高度可能由朝鲜在非军事区军事分界线附近进行边境加固工程时埋设。

“责任在朝鲜一方，因此我们将采取相应措施。”他补充，军方已有多种应对方案，将分阶段落实，但拒绝透露详情。

他说，目前需要厘清的是，朝鲜在埋设这些地雷时，是否明知韩国军人可能进入有关区域并因此受伤。

韩国联合参谋本部说，当局与联合国军司令部联合调查后，在上星期爆炸地点附近又发现一枚朝鲜制造的树脂材质杀伤性地雷。

军方说，新发现的地雷与据信造成9月21日爆炸的朝鲜地雷型号不同。

韩国联合参谋本部副议长权大元说，这些地雷看来并非漂流至爆炸区域。联合国军司令部评估认为，地雷明确是在军事分界线以南发现的。

2015年也曾发生类似事件，当时韩国军人因朝鲜地雷受伤。事发后，首尔恢复了通过非军事区附近的扩音器进行对朝广播，引发军事对峙，最终以朝韩高层达成协议告终。