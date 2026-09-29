（华盛顿综合电）美国总统特朗普在距中期选举仅剩几周之际又作出争议举动。特朗普政府利用纳税人资金投放三则宣传广告，遭两党强烈批评，并引发关于合法性的质疑。

这三则广告上周面向全美电视观众播出，都以“由美国政府付费”的声明结尾。特朗普在其中一则广告中强调，“美国永远不会成为共产主义国家”，背景声反复唱着“爱我”。

他还在描述“终极之战”的广告中誓言，要在支持者的拥护下摧毁“深层政府”。这则广告的分镜和画面，与特朗普2024年竞选总统时的竞选广告几乎一模一样。

这些广告遭到共和党和民主党的反对和批评。参议院共和党籍多数党领袖图恩（John Thune）也说：“我喜欢这则信息传达的内容，但这不应由纳税人买单。”

民主党参议员希肯卢珀（John Hickenlooper）星期一（9月28日）在X平台上发文，抨击这些广告是“宣传工具”，不仅非法，也不符合美国精神。

前白宫首席道德律师佩因特（Richard Painter）直言，特朗普此举可能违反针对政府宣传和政治活动的长期限制规定。“根据联邦法规，这种广告并非美国政府可以合法出资的项目。”

白宫则辩称，这些广告是“毫不掩饰爱国情怀”的公益宣传。一名白宫官员说：“总统本人并不参与此次中期选举投票，广告中也不包含任何号召行动的内容。”

然而，特朗普曾在本月早些时候的达拉斯共和党全国大会上，敦促选民将他当成中期选举候选人，为他投票支持共和党。

他星期一还宣布在关键摇摆州艾奥瓦建造“美国有史以来规模最大”的钢铁厂，价值150亿美元（约192亿新元）。

共和党通常在艾奥瓦州稳操胜券，但如今选情不利。此举旨在向共和党人传递积极信号，以应对选民因生活费上涨和伊朗战争而日益增长的不满情绪。