韩国首尔一家人权组织星期一（9月28日）声称，朝鲜在驻北京大使馆地下设有一处秘密拘留设施，用于关押和审讯被怀疑试图叛逃的外交官及其他朝鲜公民，并为强制遣返他们做准备。

《韩国先驱报》报道，“转型正义工作组”（Transitional Justice Working Group，简称TJWG）在一份报告中说，多名消息人士指认，朝鲜驻北京大使馆领事部门的地下室是一处“黑牢”，用于在正式法律程序之外拘押人员。

报告说，主要目标包括外交官、海外留学生、党内官员、武器和科研专家、黑客、海外劳工，以及其他被认为掌握敏感信息、若对外披露可能损害朝鲜领导层的人。

TJWG称，朝鲜当局有时会以虚假理由诱骗涉嫌准备叛逃的人前往北京，随后在大使馆内将他们拘押。

被拘留者的护照和手机会被没收，并在地下设施中反复接受审讯。

报告引述一名在中国管理朝鲜劳工的人士说：“他们首先会被关押在大使馆，接受初步调查，最短一周，最长一个月。之后返回朝鲜时会受到惩罚。”

TJWG称，这些行动由派驻朝鲜驻外外交机构的一名安全系统代表负责监督。

当一名被派往海外的朝鲜人员未经许可失踪后，负责相关海外单位的安全人员会逐级上报有关信息。

报告说，安全代表随后汇总资料，并在12至24小时内向平壤报告。

目标被抓获后，会按照程序接受讯问，调查结果在遣返前送交平壤。

一名仍在职的朝鲜法律官员告诉TJWG：“在返回朝鲜之前，派驻使馆领事部门的干部必须批准并完成初步调查，以明确确定被遣返者回国后将受到多严重的处罚。”

报告说，这类审讯的结果不仅可能影响被拘留者本人的处罚，也可能在朝鲜“连坐”制度下，影响家人和亲近的人。

TJWG还详述了一名朝鲜黑客裴永柱（音译）的案例。据称，裴永柱曾试图经蒙古叛逃至韩国，但在中国内蒙古被中国当局拘捕。

报告称，裴永柱接受中国国家安全机关约六个月调查后，经朝鲜驻沈阳总领事转送至朝鲜驻北京大使馆，并在那里被拘留和审讯约一年。

TJWG称，朝鲜当局最终让裴永柱全身打上石膏，并让他坐轮椅，以防止他反抗或逃跑，同时把强制遣返伪装成转送病人的行动。

随后，他被从北京转移至平壤。

TJWG说，在仍认为裴永柱有可能逃离朝鲜时，组织一直没有公开他的身份；后来收到他已在朝鲜死亡的消息后，才决定披露他的姓名。

TJWG称，朝鲜在中国境内的行动形式不一，有些是在中国当局不知情的情况下单方面展开，也有一些情况下，北京被指默许、甚至积极协助追踪、抓捕和移交目标人员。

他们认为，这类行动构成严重侵犯人权，也可能侵犯中国的司法主权和正当法律程序，并呼吁进一步审视中国当局是否曾默许或协助朝鲜在中国境内开展有关行动。