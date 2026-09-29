伊朗革命卫队一名发言人星期二（9月29日）称美国总统特朗普是“大骗子”，指责他向美国民众隐瞒有关伊朗核计划，以及伊朗封锁海湾地区能源运输成效的真相。

路透社报道，特朗普在解释美国对伊朗发动战争的原因时，曾称其中一个目标是确保伊朗永远无法制造核武器。

伊朗革命卫队发言人莫赫比说：“敌人（美国）知道，伊朗没有寻求核武器。他们攻击伊朗并不因为核计划，而在于伊朗幅员辽阔，他们想要摧毁这个国家。”

他也反驳美国有关伊朗已失去大部分控制霍尔木兹海峡的筹码的说法。美方称，美军能够保护部分运油船驶出海湾，因此削弱了伊朗利用海峡施压的能力。

莫赫比说：“美国人或许能付出巨大代价、克服重重困难并承担高度风险，趁夜色掩护偷偷让一艘小船通过霍尔木兹海峡，运出比如100或200桶石油，但这并不意味着海峡已经开放。”

伊朗首席谈判代表卡利巴夫星期二也威胁将发动新的袭击，称如果伊朗的国家安全得不到保障，那么本地区将没有任何基础设施是安全的。

“在一个我们无法出口石油的地区，其他任何人都别想出口石油；同样，如果我们的安全得不到保障，也就没有任何基础设施能保证安全。”

根据大宗商品数据公司Kpler的数据，9月经霍尔木兹海峡出口的石油数量已经回升，预计将达到每日近1000万桶，约为战前水平的一半。