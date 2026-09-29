（纽约/迪拜综合电）美国总统特朗普否认向伊朗提出解除制裁和解冻资金等条件，换取对方在核问题上让步。伊朗则恫言，若它无法运出石油，波斯湾各国也不能幸免。

美国新闻网站Axios和美国有线新闻网（CNN）星期一（9月28日）引述美国官员的话报道，伊朗若愿意对解决核问题采取实质步骤，特朗普愿意解除对伊朗的制裁，包括解冻资金。

不过，特朗普稍后即在社媒贴文，强烈否认。他写道：“Axios刚刚发了报道，说特朗普向伊朗提议解除制裁和解冻资金。这不是真的。我没答应什么！”他指责报道是个骗局，要Axios立即撤下。

伊朗总统佩泽希齐扬和外长阿拉格齐上周到纽约出席联合国大会期间，向美国提出新的停火计划。根据提议，美国若解除对伊朗的制裁和封锁、解冻资金，以及停止所有战线包括黎巴嫩的冲突，德黑兰愿在七天后重开霍尔木兹海峡。

特朗普上星期六（26日）拒绝了伊朗的提议，隔天受访时又说，美伊预计未来一周内将重启谈判。

美伊官员证实，两国代表星期一在纽约，经卡塔尔居中斡旋间接谈判。据伊朗媒体报道，阿拉格齐在会后说：“他们（调解方）传达了一些想法，我们讨论了。他们肯定会向美方传达，然后向我们传达美国的最终回应。”

阿拉格齐称，美国预计会在星期二（29日）就重开霍尔木兹海峡的方案，给出正式答复。

伊朗坚称未失去对霍尔木兹海峡掌控

与此同时，伊朗驳斥它在霍尔木兹海峡已失去大部分筹码的说法。

伊朗媒体星期二报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人莫赫比说：“美国就算冒着大风险，费了那么大的劲，在黑夜里偷偷用小船成功将100或200桶石油偷运出去，并不代表海峡已经开放。”

他指责特朗普是个“大骗子”，在伊朗核问题上向美国人民隐瞒真相。“敌人（美国）心知伊朗并未发展核武，他们忌惮的不是伊朗核计划，而是它的巨大，这才是他们要摧毁的。”

同天，伊朗国会议长卡利巴夫警告，如果伊朗石油出口继续被封堵，区域内也没有任何其他国家可出口石油；如果伊朗的安全得不到保障，区内其他国家的基础设施也不会安全。

国际商品数据追踪机构Kpler星期一报告，波斯湾各国9月平均每天从霍尔木兹海峡运出近972万桶石油，相当于战前的一半。至于在美军封锁线外的伊朗石油估计10月中就完全交付，到时德黑兰的主要收入来源将耗尽。

英国皇家国际事务研究所中东部门主任瓦基尔向《华尔街日报》分析说：“这可能把形势导向更具爆炸性的田地，伊朗必将挑起规模更大的冲突，从困局中挣脱。”