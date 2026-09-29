日本近来出现大量“魔鬼集训营”式的高压补习班，甚至有补习班为小学生开办长达35天的寄宿课程，收费高达80万日元（约6500新元）。在少子化时代，日本家长不惜砸下重金培养孩子，但教育学家却担心，升学考试带来的过度竞争将使孩子承受过大压力。

今年夏天，东京大型连锁补习机构“ena”为小学六年级考生量身打造了长达35天的“暑假成功营”。即便收费不菲，招募的100个名额仍被抢购一空。

这群志在考入名门初中的小学生，齐聚在富士山脚下的营地里。据介绍，他们每天的学习时间长达13小时，课后还有“复习时间”，每晚要到10时半才能离开教室。在补习班的宣传片中，孩子们头戴写有“必胜”字样的布条，齐声高喊：“我们一定能考上！”

夏令营的负责人强调，这种封闭式训练的最大优势在于“绝对的专注”。营地禁止学生携带手机，让他们彻底远离网络和游戏。

他透露：“日本家长对于这类暑期集训非常热衷。去年我们举办了23天的课程，反响热烈，今年就加长到35天。最受欢迎的其实是10天短训班，今年吸引了约1200人参加。”

日本《AERA》杂志引述教育部数据指出，补习热潮在日本正持续升温。1976年，日本公立小学和初中生的补课率分别仅为12%和38%；到了1993年，这两个数字飙升至23.6%和59.5%。去年，小学生的补课率已增至43.9%，初中生则高达56.9%。

分析指出，日本出生率下降以及家长对教育日益重视，正进一步推动教育行业的商业化发展。特别是在东京，双职工家庭的增多使得家长无暇督促子女学习；因此，他们期望子女能考入学习环境优越的初中，进而升入顶尖高中，为日后进入名牌大学铺平道路。

此外，日本政府为减轻普通家庭负担而推行的“私立高中免学费政策”，也意外成了升学热的推手，促使原本因经济原因犹豫不决的家长，也纷纷将孩子送进补习班。

据《AERA》报道，在东京首都圈，每年有三成的小学生会报考七到八所竞争激烈的初中，但录取率仅为三分之一。

补习热潮在教育界引发了争议。曾撰写《过度教育与儿童商业化》的日本教育协会代表理事武田信子指出，一个月泡在学习营里，无异于剥夺了孩子的暑假。补习班升级为夏令营模式，折射出日本升学竞争已陷入白热化，家长为了名校入场券不惜一切代价。“叫我更担心的是，如果孩子没能考上理想的学校，他们就会对自己的未来感到焦虑，这种情绪会影响到他们的身心发展。”